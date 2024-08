Lecce ora è ufficiale | 36 milioni per rifare il Via del Mare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il nuovo stadio Via delsarà realtà. La notizia arriva dal, che in un comunicato spiega: “nella mattinata è stato firmato il decreto con il quale è stato approvato il secondo stralcio del programma delle opere infrastrutturali occorrenti allo svolgimento della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo, prevista a Taranto per il 2026. Il provvedimento fa seguito al decreto dello scorso 16 aprile che aveva approvato interventi per 168di euro e ora assegna ulteriori 107di euro per i Giochi. Ciò significa che ai primi 11di euro già autorizzati se aggiungono ulteriori 25, che consentiranno un completo restyling del Via dele la totale copertura dello stesso“. Totale quindi, di 36per i lavori all’impianto dei salentini.