La posizione di Kamala Harris su AI e Big Tech

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il suo passato da procuratrice generale della California, l’ha portata ad avere contatti diretti con le aziende Bigha supervisionato le controversie che confluivano nel suo ufficio, per competenza territoriale, e con il passare del tempo è riuscita a ottenere una grande visibilità all’interno del mondo della Silicon Valley. Per tutti questi fattori, le posizioni della candidata Democratica alle prossime Presidenziali americane – in programma il 5 novembre – sono molto più apprezzate dalle grandi aziende tecnologiche rispetto a quelle assunte dal suo contendente diretto Donald Trump.