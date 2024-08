Hateboer il saluto commosso a Bergamo | Non potevo immaginare fine migliore

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 agosto 2024) “È difficile trovare le parole giuste per salutarvi dopo quasi 8 anni”. Inizia così la lettera aperta postata sui social con cui Hansha salutato i tifosi dell’Atalanta, dopo il trasferimento al Rennes ufficializzato nella serata di martedì che ha postoad una storia d’amore iniziata nel gennaio 2017 con l’arrivo dal Groningen. L’esterno olandese, classe 1994, è stato uno dei punti cardine del ciclo di Gasperini, in campo e anche dentro lo spogliatoio quando non ha potuto esserlo sul terreno di gioco. A lui però resta indissolubilmente legato il 19 febbraio 2020, il 4-1 sul Valencia a San Siro in Champions League, la doppietta che ha fatto sognarein una serata che poi è tristemente passata alla storia per la pandemia.