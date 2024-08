Gualtieri due feriti sull' argine nello schianto fra auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024)(Reggio Emilia), 8 agosto 2024 - Due uomini sono finiti in ospedale in seguito a un violentotra due, una Fiat Stilo e una Bmw, avvenuto verso le 22del Po,’ex Statale 63 all’altezza di via Conti Canossa, alle porte del centro abitato die di Guastalla. Per cause al vaglio del carabinieri, si sono scontrate due vetture, una delle quali è finita nella strada sottostante. Ad avere la peggio è stato il conducente della Stilo, liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco di Guastalla, prima di essere caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio. Ha riportato diversi traumi ortopedici, ma è sempre rimasto cosciente durante le varie fasi del soccorso. Meno serie le condizioni dell’altromobilista, portato in ambulanza all’ospedale di Guastalla.