Funerale coniugi psicoterapeuti morti in A14 | Mi avete amato guidato e aiutato

(Di giovedì 8 agosto 2024) Forlì, 8 agosto 2024 – Un abbraccio carico di amore e gratitudine ha accompagnato l’ultimo viaggio di Rita Marcheselli e Giancarlo Briganti, iforlivesi deceduti il 2 agosto a seguito di in un terribile incidente stradale in A14, nei pressi di Imola, mentre erano diretti a Bologna, dove abitano la figlia Francesca e le nipoti Augusta e Aurora. In una chiesa di Santa Caterina gremita già mezz’ora prima dell’inizio della cerimonia funebre, a dispetto del giorno feriale e del caldo anomalo, amici, parenti e conoscenti hanno voluto rendere omaggio a due persone diverse in quanto speciali. Capaci di anteporre al proprio interesse quello degli altri, di dare amore e tendere una mano a chiunque ne avesse bisogno. In veste dima anche come parte della prima comunità neocatecumenale forlivese.