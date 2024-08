Fabriano più sicura | ecco i carabinieri di quartiere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024)(Ancona), 8 agosto 2024 – Raffica di controlli straordinari del territorio che si affiancano a quelli ordinari di prevenzione messi in atto daidella compagnia di. Per garantire un’ulteriore sicurezza, per queste settimane, è stato istituito il cosiddetto carabiniere diche, a piedi, percorre le vie del centro storico, interagendo con le persone e i negozianti. I militari sono presenti soprattutto ma non solo durante l’orario di apertura delle attività. Intanto ad Arcevia un ventenne diè stato fermato daiin piazza dove era insieme a degli amici. Stava fumando tranquillamente uno spinello che conteneva meno di un grammo di hashish. E’ stato segnalato alla prefettura di Ancona come assuntore di sostanze stupefacenti.