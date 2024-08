Di Thomas Ceccon ci piace tutto dalla felpa corta diventata virale all' orologio che porta al polso

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 agosto 2024) È passata più di una settimana dal suo splendido oro nei 100 dorso eppure si continua a parlare di. E per lache, alzandosi durante l'esultanza, lascia intravedere gli addominali ben scolpiti. E per i commenti sul cibo non eccelso del Villaggio Olimpico («eh, non siamo in Italia»). E per il pisolino sull'erba del prato («che è sicuramente meno scomoda dei letti del Villaggio», seconda stoccata). Oggi parliamo anche dello splendido Speedmaster Moonwatch Professional cheal: «Il mio primo», ha raccontato a GQ durante la Seamaster Night organizzata da Omega alle Olimpiadi di Parigi per celebrare tutti i nuotatori e i tuffatori: «Il migliore, mimolto». https://www.tiktok.