Decreto Omnibus ecco tutte le novità

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 8 agosto 2024) Flat tax sui Paperoni raddoppiata, contributi per Scampia, Daria Perrotta nominata nuova Ragioniera dello Stato e 13 milioni per il turismo appenninico. Niente extraprofitti per le banche né brutte sorprese per la tassa di soggiorno. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il, prima della pausa estiva e del ritorno con la prova più complicata, la prossima Legge di Bilancio dove serviranno almeno 30 miliardi di euro. Cosa c’è nel? Innanzitutto,viene raddoppiata la flat tax per i super ricchi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Da 100mila euro passa a 200 mila euro. La tassazione forfettaria è stata introdotta nel 2017 dal governo Renzi per attirare in Italia grandi capitali dall’estero. Prevede anche la possibilità di estendere il regime anche ai familiari, con un’imposta sostitutiva pari a 25mila euro annui. Ad oggi hanno aderito in 1186.