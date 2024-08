De Gea-Richardson la Fiorentina batte un doppio colpo

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 agosto 2024)assoluta protagonista in queste ore di mercato. In unsolo i viola hanno chiuso la doppia operazione De Gea-, rispettivamente portiere e centrocampista, in attesa di ufficializzare Gudmundsson dal Genoa. DE GEA-ALLA: I DETTAGLI I viola hanno un nuovo portiere titolare. Dopo settimane di trattative finalmente è stato definitivo l’accordo per l’acquisto di David Gea, l’esperto portiere spagnolo, ex Atletico Madrid e Manchester United, che arriva a Firenze da svincolato. Dopo le visite mediche di rito, il 36enne estremo difensore, che ha superato la concorrenza di altri candidati alla porta gifliata, firmerà un contratto di opzione per la stagione successiva.