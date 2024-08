Coppa Italia al via | subito il Napoli

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 8 agosto 2024) In pieno clima Olimpiadi, prende ufficialmente il via la stagione 2024/2025 di calcio. E’ la Coppiaad alzare il sipario sulla nuova annata, con diretta TV in esclusiva e in chiaro sulle reti Mediaset, che si è assicurata i diritti della competizione fino al 2027. Calendario prima fase2024/2025: 16 partite in 4 giorni in diretta su1 e 20 La corsa ai campioni in carica della Juventus parte dai trentaduesimi di finale, che vedono impegnato ildel neo ct Antonio Conte. 16 partite, da venerdì 9 a lunedì 12 agosto, che Mediaset trasmetterà su1 e il 20. Ecco il calendario dei match con date, orari e telecronache. Venerdì 9 agosto Sassuolo-Cittadella: ore 18, diretta 20 (telecronaca Giampiero Foglia Manzillo)Udinese-Avellino: ore 18.30, diretta1 (tc Massimo Callegari e Simone Tiribocchi)Genoa-Reggiana: ore 20.