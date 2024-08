Chiamate da numeri sconosciuti | ecco come capire chi ti sta cercando

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 8 agosto 2024) Leprovenienti dapossono confondere. Bisogna rispondere o lasciar correre? Vi sveliamochi chiama. Capita spesso di riceveredao anonimi? Vi siete stancati di rispondere e trovare dall’altra parte del telefono voci registrati oppure operatori di call center? Allora dovete conoscere le tecniche per scoprire chi chiama.chi chiama con numero sconosciuto (Cityrumors.it)Il telefonino è diventato negli ultimi anni un vero amico dell’uomo. Sono lontani i tempi in cui serviva solo per fare e ricevereo sms. Lo smartphone nasconde un mondo di possibilità. Grazie al device si possono inviare documenti, fissare appuntamenti sul calendario virtuale, scattare foto e girare video, essere informati in tempo reale delle ultime notizie, dialogare con persone che abitano dall’altra parte del mondo.