Calciomercato Ternana arriva un centrocampista dal Palermo | nome e dettagli

(Di giovedì 8 agosto 2024) Lacomunica un nuovo acquisto diin questa sessione estiva. Dalin prestito con obbligo di riscatto ilSamuele Damiani. Il comunicato del club “LaCalcio comunica di aver acquisito dalF.C. le prestazioni sportive di Samuele Damiani. Iltoscano (è nato a Poggibonsi il 30/1/1998)dai rosanero con la formula del prestito con obbligo di riscatto (eventuale nuova scadenza 2027). Cresciuto nel vivaio dell’Empoli ha collezionato, tra Serie C e Serie B 180 presenze. In Serie C: 134 gare, 7 reti e 10 assist con le maglie di Lucchese, Viterbese, Carrarese,e Juventus Next Gen.. In Serie B: 46 presenze e 1 assist con Empoli e. Si vanno ad aggiungere 7 partite in Coppa Italia di Serie C e 9 in Coppa Italia Frecciarossa. Per Damiani anche 3 presenze con l’Under 18 azzurra.