AC Cobra GT Coupé ecco il mostro da 800 cavalli e 99 esemplari – FOTO

(Di giovedì 8 agosto 2024) La ACè un’automobile che non ha bisogno di presentazioni fra gli appassionati di automobili: nata in Inghilterra oltre mezzo secolo fa e ripensata da Carrol Shelby – il padre delle Ford più performanti ed iconiche di sempre – risorge ora in un’edizione ammodernata, ancora più esclusiva. Si chiamaGTed è la primacon carrozzeria a tetto fisso nella storia del costruttore: ne verranno realizzate appena 99 unità, vendute ciascuna a un prezzo di 383 mila euro, a cui vanno aggiunte le tasse statali. Lunga 4,2 metri, la vettura riprende le proporzioni e lo stile del modello primigenio degli anni Sessanta. La dinamica di guida beneficia di un bilanciamento dei pesi pari al 50% su entrambi gli assi e di una massa relativamente contenuta, pari a 1.450 kg. Sotto al cofano un ruggente propulsore V8 da 456 CV.