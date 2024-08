A caccia di centrocampisti Da Basic a Ricci tutti i nomi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Giorni decisivi per il mercato dell’Empoli, ne mancano venti al gong finale, che sta intensificando i propri sforzi per portare alla corte di D’Aversa almeno un altro paio di. Il club azzurro sta valutando vari profili e per alcuni di loro le trattative per poterli far sbarcare a Empoli sono già iniziate, ma nessuna in questo momento è vicina alla fumata bianca. L’ultimo nome ad essere entrato nel folto casting è quello di Toma. Il 27enne croato, due presenze in Nazionale, è di proprietà della Lazio con cui finora ha collezionato 70 presenze con 2 reti ed altrettanti assist, in tutte le competizioni, mentre nell’ultima stagione ha disputato 15 partite con la Salernitana.non rientra nei piani del club di Lotito, ma gli azzurri dovranno superare la concorrenza degli spagnoli dell’Espanyol Barcellona e dei turchi dell’Istanbul Basaksehir.