Traffico Roma del 07-08-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare coda tratti in carreggiata interna tra Nomentana e il bivio con la 24Teramo stessa situazione in carreggiata esterna tra Tuscolana incidente su via Tiburtina Ci sono code in direzione della città tra Via Sambuci e via di Sant’Alessandro mentre su via Ardeatina sono i lavori a provocare coda all’altezza di via del Santuario si transita a senso unico alternato ricordiamo poi la chiusura della tangenziale Tra viale Castrense l’uscita Verano San Lorenzo in direzione dello Stadio Olimpico oltre che nella zona di San Giovanni sono possibili di te in Piazza di Santa Croce in Gerusalemme via Legnana in piazzale labicano e quindi a Porta Maggiore ma soprattutto in viale dello Scalo di San Lorenzo anticipiamo inoltre che dalle 23 di venerdì 9 agosto la Tangenziale sarà chiusa anche in direzione di San Giovanni tra Passamonti e ...