Torino 26enne ha una crisi epatica per un colpo di calore | il trapianto di fegato le salva la vita

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una passeggiata ad Alba, in provincia di Cuneo, che sarebbe potuta esserle fatale. Vittima di questa storia è una ragazza di 26. I suoi familiari l’hanno trovata a terra, in campagna, priva di sensi. Poi la telefonata al 118 e la corsa in ospedale. In pronto soccorso le misurano la temperatura: 41 gradi. È la certezza che la paziente è stata vittima di undi. Così in ospedale a Verduno, i medici rianimatori, diretti da Enrico Ravera, l’hanno subito intubata e sottoposta a raffreddamento con ghiaccio e liquidi freddi endovena. Un trattamento tempestivo ha consentito di stabilizzare le funzionili della giovane paziente e di impedire la letale progressione verso l’insufficienza multi-organo.