Scrubs | il creatore vuole fare un reboot della serie tv cult e in tempi brevi

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Bill Lawrence ci aveva avvertiti già nel 2022 del suo desiderio di portare avanti, di cui è il, ma sembrava avesse accantonato il progetto. Invece, adesso ritorna a parlare di un possibilee il suo obiettivo è riunire il cast entro sei mesi.andò in onda per la prima volta in Italia nel 2001 sulla storica MTV, fece ridere e piangere intere generazioni diventando a tutti gli effetti una, fino a quando venne cancellata e la produzione passò dalle maniNBC a quelleABC che riuscì a dare alla, e al pubblico, il commovente finale che si meritava durante l’ottava stagione.