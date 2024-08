Olimpiadi Tamberi in finale nel salto in alto | voglio farvi impazzire

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Gianmarco ‘Gimbo’si è qualificato per lanelinalledi Parigi 2024. Nonostante tre errori alla quota di 2,27, l’atleta azzurro ha staccato il pass per la sfida di sabato. Qualificato anche Stefano Sottile. Agli azzurri basta la misura di 2,24 centrata al primo tentativo per essere tra i 12 finalisti. Superano i 2,27 solo in 5: lo statunitense Shelby McEwen, il qatariota Mutaz Barshim, il coreano Sangyeok Woo, il giapponese Ryoichi Akamatsu e il neozelandese Hamish Kerr. Lasi disputerà il 10 agosto, penultimo giorno dei Giochi. Le dichiarazioni “Prima di tutto devo ringraziare tutte le persone che mi hanno mandato un messaggio di sostegno. Ha significato tantissimo per me, non me lo aspettavo. Lavoro da anni per questo momento e arrivarci così non è quello che avrei sperato”.