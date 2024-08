Non vince solo chi arriva primo anche alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Nonchi. E le polemiche che accompagnano le dichiarazioni di chi nonma è contento come se avesse vinto sono grandi protagoniste in questedi Parigi. Polemiche partite col quarto posto della nuotatrice Benedetta Pilato, 19 anni, a un centesimo dal podio ma felice. Contestata per il suo: “E’ il giorno più bello della mia vita”. L’importante è partecipare? Certo, se partecipare significa raggiungere un traguardo che vale i sacrifici di una vita per un atleta. Un traguardo che non è per tutti. Per cui bravo a prescindere chi riesce a rappresentare il proprio Paese in una manifestazione così straordinaria. L’importante è fare il proprio meglio, insegnano Baden Powell e gli scout. Combattere per fare il proprio meglio. Rialzarsi quando si cade. E non perché non si riesce nell’impresa si è meno campioni nello sport e nella vita.