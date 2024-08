Milan Futuro si riparte dal passato Inter! Ufficiale un ex attaccante

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ilda un ex. Il club rossonero, infatti, ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di un exnerazzurro che non ha mai fatto fortuna ao. Chissà che sia questa la volta buona TINTE NERAZZURRE – Ildalnerazzurro, precisamente da un exche ao non ha mai fatto fortuna passando da un prestito all’altro tra Italia e Spagna. Stiamo naturalmente parlando di Samuele Longo, classe 1992, che ha deciso di ripartire dall’altra sponda del Naviglio. L’farà infatti parte del, in Serie C, formazione allenata dall’ex rossonero Daniele Bonera.