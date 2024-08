L' utile di Bper sale a 724 milioni piano il 10 ottobre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ha chiuso il primo semestre dell'anno con unnetto pari a 724,2di euro, in rialzo del 2,8% sullo stesso periodo del 2023, e ricavi saliti del 4,1% a 2,76 miliardi, con i proventi 'core' in crescita del 7% a 2,7 miliardi. Nel corso del semestre, si legge in una nota, è stata realizzata "un'importante creazione di valore per gli azionisti", pari a unper azione di 0,512 euro. Alla luce dei risultati la banca ritiene di essere ben avviata "verso il raggiungimento delle ambizioni di fine anno". "L'attività del semestre conferma l'impegno di tutti i colleghi rivolto ad una continua e costante generazione di valore. Tutte le divisioni hanno contribuito, sia sotto il profilo dei ricavi, sia grazie ad una rigorosa disciplina sui costi", ha dichiarato l'amministratore delegato di, Gianni Franco Papa.