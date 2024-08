L’India è l’ideale per i buonisti italiani Non vince niente alle Olimpiadi lì l’agonismo è inappropriato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2024)per i. Non, lìè “” Se qualcuno se lo fosse chiesto, nel medagliere c’è un enorme Paese fantasma.. Perché un Paese con un miliardo e mezzo di abitanti, la più grande potenza demografica del pianeta,nonpraticamente? Devi scorrere quella classifica fino al sessantesimo posto, passando per Svezia, Guatemala, Uganda, Corea del Nord o Kosovo, per trovare finalmente. Risponde con un lungo e approfondito articolo Rmc. Prima spiegazione:è un paese popoloso, ma è un paese povero. Sono i paesi dell’Ocs, i paesi ricchi, a prendersi il 90% delle medaglie. Tranne un caso: la Cina. Ma il modello cinese è un modello particolare. I cinesi pianificano gli investimenti.