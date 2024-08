La casa della droga a Bologna | spacciatore in manette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – Un via vai sospetto. È stata la “pulce nell’orecchio” per i poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio. Che l’altro giorno hanno deciso di attuare un servizio di monitoraggio dell’appartamento di viaDozza dove da qualche tempo segnalavano una fiorente attività di spaccio. Ed effettivamente così è stato constatato dagli uominipolizia giudiziaria del commissariato. Che, a seguito di una giornata di appostamento in borghese nei pressi dell’appartamento in questione, hanno accertato come l’inquilino, un tunisino di 26 anni, dopo aver fatto avanti e indietro per tutto il giorno tra il marciapiede e la sua abitazione, intorno all’ora di cena abbia ceduto a due clienti due dosi di coca da 0,80 grammi per 50 euro ciascuna. A quel punto i poliziotti sono entrati in azione, perquisendo l’abitazione.