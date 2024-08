La caponata siciliana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Le ricette, su Gastronomika, non sono un contenuto prioritario, e le inseriamo con grande moderazione. L’estate è un tempo rilassato, durante il quale tutti noi abbiamo più tempo e possiamo dedicarci ad attività rilassanti e creative. Spesso abbiamo voglia di cucinare ma non di affaticarci, abbiamo desiderio di cibi leggeri e freschi e cerchiamo di mettere insieme le due cose con fantasia. Nasce per questo la nuova rubrica estiva sul giornale, dove racconteremo in poche e semplici ricette come cucinare schiscette perfette per mare e montagna, piatti da condividere per feste in terrazza con gli amici, e merende gustose da portare in viaggio. Ogni settimana, sul sito e sui social network, Gastronomika racconterà un’idea da mettere in pratica al volo o da salvare per quando servirà, per tutto il mese di agosto.