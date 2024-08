Imane Khelif in finale per l’oro | Io alle Olimpiadi vittima di bullismo poi attacca Angela Carini

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Da quandoha vinto il combattimento controaddosso le è piovuta una vera e propria montagna di m3rda, in particolar modo dai media e dai politici italiani. La pugile algerina è stata in primis etichettata come una trans MtF e successivamente come un uomo. La sua colpa? Avere più testosterone della media (ma comunque nei parametri per gareggiare in un’Olimpiade). Intervistata dal The Guardian,ha confessato di essere statadie hato apertamente. “Invio un messaggio a tutte le persone del mondo per sostenere i principi delle, secondo lo statuto delle, per astenersi dal bullizzare tutti gli atleti perché questa cosa ha effetti enormi. Può distruggere le persone, può uccidere i pensieri, lo spirito e la mente delle persone. E può dividere le persone”.