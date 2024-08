Gianmarco Tamberi stringe i denti e vola in finale alle Olimpiadi Harrison out Sottile passa brivido Barshim

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024)si è qualificato alladi salto in altodi Parigi 2024, ma il fuoriclasse marchigiano non ha brillato nel turno preliminare andato in scena sulla pedana dello Stade de France. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si è presentato nella capitale francese dopo avere trascorso la giornata di domenica in ospedale a causa di un probabile calcolo renale e con febbre a 38,8 °C, senza dimenticarsi del problema al bicipite femorale che gli aveva impedito di parteciparedue gare prescelte prima dei Giochi per affinare la forma. Il Campione del Mondo, apparso ancora più magro rispetto ai trionfali Europei di Roma (con annessa miglior prestazione mondiale stagionale, 2.37 metri) e un po’ svuotato dal punto di vista energetica, con un volto spento rispetto ai picchi di gioia a cui ci ha abituato nel corso della sua carriera, è entrato in gara a 2.