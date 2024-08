Dovete sapere una cosa su di lui L’amata e storica conduttrice atterra Stefano De Martino

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Da quando è stata ufficializzata la conduzione di Affari Tuoi perDee il suo contratto da niente di meno che otto milioni di euro, tra i complimenti ed i festeggiamenti di molti, tra il pubblico, non sono mancate neanche le polemiche. Marisa Laurito non ci sta e parla di una Rai “rovinata”. La stoccata. Secondo molti telespettatori e colleghi del mondo dello spettacolo, nonostante la tanta strada fatta negli ultimi anni sul piccolo schermo, dopo il suo ritiro nel mondo del ballo e il trasferimento in Rai,Denon sarebbe ancora pronto per Affari Tuoi e a stipendi del genere. E Marisa Laurito l’ha criticato. Sicuramente una parte di pubblico dovrà ancora riprendersi dal trasferimento di Amadeus su Nove dopo il suo ultimo Festival di Sanremo. Si parla infatti di uno dei conduttori più storici, esperti e simbolici per la rete ammiraglia.