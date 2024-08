Carlo Verdone | Roma invivibile voglio scappare via

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 7 agosto 2024), uno dei volti più amati del cinema italiano, ha recentemente espresso un profondo disagio nei confronti della sua città natale,. In una serie di dichiarazioni,ha manifestato la sua frustrazione per le condizioni di degrado e la qualità della vita nella capitale italiana, arrivando a dichiarare il suo desiderio di trasferirsi altrove.non è nuovo a commenti sulla sua città, ma questa volta le sue parole sono state particolarmente accorate. In un’intervista recente, l’attore ha definito”, sottolineando come la città sia diventata una “bolgia” a causa del traffico, della sporcizia e della mancanza di sicurezza. “Non ne posso più”, ha affermato, aggiungendo che il suo amore perè stato messo a dura prova dalla situazione attuale.