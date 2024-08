Al via servizio ' Fast Track' di Telepass con accesso prioritario ai controlli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 ago. (Adnkronos) -aidi sicurezza presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, così come nei principali scali italiani di Milano, Torino e Napoli. È il nuovo' dedicato ai clientiche hanno un biglietto aereo e lanciato dalla società italiana leader nella smart mobility e nel telepedaggio, in Italia e in Europa, in vista delle partenze estive. I clienti potranno presentarsi al varco dei principali aeroporti italiani mostrando la carta d'imbarco e il QR code deldinella schermata della app del proprio telefono e velocizzare il percorso. Dopo l'autostrada, i parcheggi e lo skipass, l'esperienza di viaggio fluido e non-stop disi sposta negli aeroporti.