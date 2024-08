Vivo in Antartide a -92 gradi per la ricerca Pratico yoga ci si rilassa nell’orto col cinguettio degli uccelli dal bluetooth | la storia dell’ingegnere star di TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Marco Buttu ha 46 anni e viene da Gavoi, in provincia di Nuoro. È un ingegnere e vive in, almeno per il momento, impegnato nelle sue ricerche nella stazione permanente Concordia, una delle tre che si trovano nel posto remoto del mondo. Ma non è tutto. Anche per ingannare il tempo e soprattutto sfruttando la rarità di avere una connessione Internet con la banda larga, l’ingegnere ha iniziato a documentare la sua attività su, destando un certo interesse da parte dei suoi follower. “È la mia terza spedizione. – ha detto a La Repubblica – Studiamo la Fisica dell’atmosfera, il geomagnetismo, la sismologia, l’astronomia e la glaciologia. Siamo riusciti ad analizzare la composizione atmosfericaultimi 800mila anni”.