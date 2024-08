Verso Barcellona-Milan dove vederla in tv e il probabile undici di Fonseca

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 6 agosto 2024) Ilsi prepara ad affrontare ilnella tournée negli USA: eccovedere la gara in tv e ildiMesse in archivio le prime due gare della tournée americana, vinte rispettivamente per 3-2 contro il Manchester City e per 1-0 contro il Real Madrid, ildi Paulosi prepara a scendere in campo per l’ultima amichevole pre-campionato contro il. La sfida contro gli spagnoli, metterà la parola fine su questa spedizione negli USA, che fino ad ora è stata molto positiva. La gara andrà in scena nella notte italiana tra martedì 6 agosto e mercoledì 7 agosto all’M&T Bank Stadium di Baltimora e il calcio d’inizio è fissato all’1.30. Il match, come successo per le precedenti gare, sarà visibile su DAZN e su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre).