Until Dawn | le riprese del film sono partite

(Di martedì 6 agosto 2024) Il primo ciak di, ildi David F. Sandberg ispirato al celebre videogame, è stato ufficialmente battuto. Come spesso accade in queste occasioni, il via alla produzione delè arrivato attraverso i canali social ufficiali. L’immagine rilasciata mostra il classico ciak di scena che offre, tra l’altro, un primo sguardo a quello che dovrebbe essere il logo ufficiale del. Con un cast ancora in via di costruzione, l’ultimo nome è quello di Peter Stormare, ilè stato descritto come una reinvenzione del genere horror, e soprattutto come un omaggio ai tanti appassionati del gioco originale. Action. Production on #Movie is now underway. pic.twitter.com/OLYU74E6L2—Movie (@Movie) August 5, 2024 Ilsarà diretto, come noto dal nostro aggiornamento, da David F. Sandberg.