Stop alle metropolitante terra di nessuno | contro borseggiatori e criminali in stazione nasce la Polmetro

(Di martedì 6 agosto 2024)laper garantire sicurezza ai cittadini sulle linee metropolitane e fermare, irregolari e quanti ogni giorno utilizzano i collegamenti per alimentare il business del crimine. Opererà nelle stazioni metropolitane di Roma, Milano e Napoli. Si tratta di una decisione fortemente voluta dal governo Meloni per venire inesigenze della cittadinanza. Lae il sostegno ai cittadini Andando nello specifico, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto al Viminale, assieme al sottosegretario Nicola Molteni, una riunione sulla sicurezza nelle aree metropolitane cui hanno partecipato i sindaci, i prefetti e i questori delle tre città. In quella sede ha preannunciato l’istituzione della “”. Si tratta di sezioni specializzate della Polizia di Stato che opereranno sulle linee della metro della capitale, di Milano e Napoli.