Sta per partorire in auto | corsa in pronto soccorso con la pattuglia dei vigili

(Di martedì 6 agosto 2024) Bologna, 6 agosto 2024 – Umberto non può aspettare, sta per nascere, e la mamma è a bordo dell’guidata dal marito. Su viale Ercolani all’altezza dell’incrocio con via Mazzini c’è unadella polizia che sta transitando, è in servizio di controllo territorio. A un certo punto viene affiancata dall’dei futuri genitori, che chiedono di essere scortati visto l’immediata urgenza. E così gli agenti a bordo non ci hanno pensato due volte: in emergenza a sirene spiegate hanno scortato l’in direzione delOstetrico dell’Ospedale Maggiore. Giusto in tempo, perché poco dopo la donna ha dato alla luce un bel maschietto a cui marito e moglie hanno assegnato il nome di Umberto.