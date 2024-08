Sky Sport Tennis ? in diretta ATP Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto su Sky e NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 6 agosto 2024) Prosegue la grande stagione delsu Sky e in streaming su NOW. Ine in esclusiva da martedì 6 a lunedì 12 agosto i tornei ATPe WTAdi.Si alza il sipario sul Canada Open,diviso traper gli uomini eper le donne, ma che soprattutto segnerà il ritorno in campo di Jannik Sinner. Per il n. 1 al mondo, che aveva rinunciato alle Olimpiadi per una tonsillite, sarà il primo torneo da Wimbledon. Oltre a Sinner, ci saranno al via altri quattro italiani: Flavio Cobolli (finalista pochi giorni fa a Washington), Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. A, invece, ci sarà una sola azzurra: Elisabetta Cocciaretto.I telecronisti della squadradi Skysaranno Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Niccolò Ramella, Elia Faggion e Andrea Voria.