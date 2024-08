Santa Sofia stavolta si punterà ai playoff

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Alla stagione d’esordio in Prima categoria è servita a conoscere gli avversari e capire dove intervenire per migliorare; il desiderio dei bidentini è quello di avvicinarsi il più possibile alla zona. La società e il direttore sportivo Castellucci sono partiti dal gruppo già esistente: sono stati confermati l’allenatore Federico Mancinelli e il suo braccio destro Enrico Landi, dal Predappio arriva il nuovo preparatore dei portieri, si tratta di Matteo Delai. Confermata anche buona parte della rosa della stagione scorsa, il diesse Castellucci si è messo alla ricerca di elementi in grado di alzare il livello tecnico e atletico della squadra; dal Civitella arrivano il difensore Morigi e l’attaccante Leggio, dal Collinello l’esterno offensivo Pirani.