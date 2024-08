Revelli | Una maggioranza instabile Unita solo dalla brama di potere

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 agosto 2024) Professore Marco, ieri è saltato il vertice tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini ed Antonio Tajani: sono una, ma non sembrano d’accordo su nullaDa una parte mi sembra che Giorgia Meloni & soci infilino un autogol dopo l’altro. Dall’altra che il trio sia più che mai spaccato. Del resto, l’azione politica di Meloni è stata davvero impresentabile, sia sul piano europeo, dove ha collezionato una serie di figuracce e un isolamento profondo, sia in politica interna, dove il silenzio sarebbe stato d’oro. E invece ha abbondato in sproloqui che la qualificano. A cosa si riferisce, in particolare?Penso all’orribile e indecente polemica con il presidente del comitato delle vittime di Bologna, Paolo Bolognesi. Una mancanza di rispetto e di pudore veramente disgustosa, che non ha precedenti.