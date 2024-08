Pasino | Meret? E’ chiaro che quello che conta è la stima dell’allenatore

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 6 agosto 2024) Rubens, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Napoli Magazine Live. Nel corso della trasmissione di approfondimento di NapoliMagazine.com, ha parlato dei principali temi di mercato del Napoli. Inoltre si è soffermato sulla situazione del portiere. Di seguito le sue parole alla radio.sulla questione Osimhen L’ex calciatore ha dichiarato: “Immagino che Conte stia pensando a quando si risolverà la questione di Osimhen. Vorrebbe iniziare la stagione nel migliore dei modi. La situazione di stallo non aiuta il suo lavoro al momento, perché non può fare uso né di Osimhen e nemmeno di Lukaku. Credo che alla fine arriverà il belga e ci vorrà poco per calarsi nella realtà Napoli. Adesso deve allenarsi bene, almeno per presentarsi con una certa condizione a Napoli. Giocare con Osimhen o con Lukaku è diverso, così come giocare con Raspadori.