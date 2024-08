Olimpiadi 2024 Jimmer Fredette e la fisioterapista | il gesto in diretta che è diventato virale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) Alledi Parigi, il cestista americano“Jimmy”ha attirato l’attenzione non tanto per le sue prestazioni in campo, quanto per un episodio curioso durante una partita del torneo di Basket 3×3. L’ex giocatore NBA, impegnato con la squadra americana, ha accusato un forte dolore all’inguine. La situazione ha richiesto l’intervento di una, e le immagini del trattamento hanno fatto il giro del web.Leggi anche: Pugni e urla: Duplantis si scarica così alledopo l’oro Nel video diffuso su X e subito, si vede laavvicinarsi ae intervenire sulla zona dolorante, proprio vicino ai “gioielli di famiglia”. La professionista ha lavorato con grande professionalità, cercando di alleviare il dolore dell’atleta.