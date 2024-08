Niente panico sui mercati | ecco perché possiamo stare ancora tranquilli

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 6 agosto 2024) Lunedì iazionari statunitensi hanno subìto un brusco calo, con i due principali indici che hanno registrato la peggiore giornata di contrattazioni in quasi due anni. Le turbolenze hanno proseguito l’improvvisoglobale iniziato nella notte di domenica, facendo crollare il valore di azioni, valute e persino criptovalute – e aumentando la prospettiva che una recessione più ampia possa essere all’orizzonte, soprattutto dopo la debole istantanea del mercato del lavoro statunitense della scorsa settimana. Il rapporto sui posti di lavoro ha fatto pensare che l’economia americana possa essere più solida di quanto si pensasse e ha scatenato la scommessa che la Federal Reserve potrebbe essere costretta a tagliare i tassi di interesse prima e in modo più aggressivo. Ma gli economisti sostengono che il crollo delle azioni non è un segnale sicuro di una recessione imminente.