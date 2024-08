L’ultima meraviglia di Duplantis | chi è lo svedese del salto con l’asta

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Nuovo record del mondo e oro olimpico Nessuna sorpresa nella finale dicon. Vince, ancora una volta, Mondodei record. L’atleta ha così scelto la padella di Parigi per il nuovo record del Mondo: 6.25, fatto alla terza e ultima prova dopo una serata senza errori a tutte le altre misure, anche a 6,10. Alle spalle dell’imprendibileSam Kendricks (Usa), l’unico a 5,95 per l’argento e il greco Emmanouil Karalis fa tutto bene fino a 5,90 conquistando il bronzo, quarto invece il filippino Ernest Obiena con 5,90 ma un nullo fatale a 5,80. Chi è MondoIl suo nome di battesimo si chiama Armando, ma tutti l’hanno sempre chiamato Mondo. Figlio di Greg, astista statunitense, nato negli USA, nel 1999, nel 2015 ha scelto di gareggiare per la Svezia. La magia è infatti, ex eptatleta e pallavolista.