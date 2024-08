Locazione immobiliare in nero accertata evasione fiscale di oltre 500 mila euro

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 6 agosto 2024) Individuati10 soggetti, tra privati ed imprenditori, che hanno nascosto al fisco più di 500di redditi da: si va da piccoli appartamenti in collina a prestigiose ville in località esclusive che rendono migliaia dia settimana. Con l’approssimarsi della stagione estiva, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto hanno intensificato i controlli a contrasto delle locazioni immobiliari irregolari. Gli interventi, che hanno interessato l’intera provincia maremmana, sono stati preceduti da un’accurata attività di analisi dei dati acquisiti nel corso del quotidiano controllo economico del territorio, incrociati con le informazioni presenti in rete sui principali portali digitali dedicati alla prenotazione di bed and breakfast e case vacanze.