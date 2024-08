L’epopea del Manuale di Nonna Papera il libro nato in Italia e riportato in vita da una blogger

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 6 agosto 2024) Rileggere ildiè un regalo che ogni adulto dovrebbe farsi. Un«altamente esplosivo» che, insieme al Dolce Forno, era il sogno delle bambine e i bambini che potevano finalmente sentirsi un po’ più «grandi» spadellando in cucina. Le illustrazioni sono splendide, i nomi delle ricette uno spasso: i biscotti del drago, le pastine Ercole, il ciambellone di Achille, il mitico salame vichingo. La prima edizione è del 1970, poi ce ne fu un’altra, grazie a unana che scoprì un aneddoto curioso: negli Stati Uniti, dove Walt Disney, Topolino e Paperino sono nati,esiste ma non è affatto la dolce nonnina tutta zucchero e panna montata che conosciamo qui in. E delnon ce n'è neanche l'ombra.