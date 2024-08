It Ends with Us – Siamo noi a dire basta | la cross promozione con Deadpool & Wolverine

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 6 agosto 2024) ItUs –noi a: la “” conUscirà il 21 agosto ItUs –noi a, il nuovo film Sony Pictures tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Colleen Hoover (edito in Italia da Sperling; Kupfer). Il film,tto e interpretato da Justin Boldoni (Jane The Virgin, A un metro da te) con la sceneggiatura di Christy Hall, è la storia del viaggio di Lily (Blake Lively) che lascia una piccola città per trasferirsi a Boston e inseguire il suo sogno: aprire una sua attività. Dopo aver superato un’infanzia complicata, Lily scoprirà una determinazione e una forza che le consentiranno di affrontare le numerose difficoltà sulla sua strada.