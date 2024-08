Inter è il momento della riflessione | un ragionamento sarà fatto in attacco!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024) L’sta ragionando sul da farsi dopo gli infortuni occorsi a Mehdi Taremi e Marko Arnautovic nel precampionato. Più che la loro entità specifica, preoccupa un possibile problema futuro. LA SITUAZIONE – L’vuole e deverogarsi sulle scelte più adeguate per affrontare i nodi che riguardano il suo, in cui i soli Lautaro Martinez e Marcus Thuram saranno a disposizione tra coloro su cui i nerazzurri puntano per la prossima stagione. Gli infortuni di Mehdi Taremi e Marko Arnautovi?, che salteranno quasi sicuramente il primo impegno di Serie A contro il Genoa, impongono unain merito alla strategia da adottare per la parte conclusiva di questa finestra di mercato.