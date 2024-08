Il Rimini piazza il colpo dalla B De Vitis mette la firma su un biennale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Due anni di contratto con un’opzione per il terzo. Questi i termini del contratto che ieri hato Alessandro De. Centrocampista, difensore centrale all’occorrenza. E per la difesa ilha pensato a lui. Alla sua esperienza, per donare solidità a tutto il reparto. L’ex capitano del Pisa arriva in biancorosso proprioToscana. Dove ha trascorso gli ultimi sette anni, tra C e B. Con tanto di promozione in cadetteria dare nel cassetto dei ricordi più belli. Ill’ha inseguito per settimane. Cavilli burocratici non hanno permesso a Dedi diventare biancorosso già la scorsa settimana, ma ora, alle porte della prima gara di Coppa Italia contro l’Arzignano Valchiampo, è arrivata lasul contratto. E oggi, alla ripresa, il primo allenamento agli ordini di mister Buscè.