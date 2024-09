Il primo producer album dell’artista Lupus Mortis fuori per Trumen Records

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di martedì 6 agosto 2024), dopo aver pubblicato il singoloInside, pubblica oggi il suodisco ufficiale: Arcade., nome d’arte di Alessandro Gardi, è un produttore classe 2000 di Roma. La sua passione per la musica e per il suono, lo portano a un continuo studio e ricerca musicale rendendo ogni tappeto sonoro da lui proposto unico e, in qualche modo, sperimentale. I sei brani di Arcade rappresentano a tutto tondo l’attitudine artistica di. L’Ep è caratterizzato da un suono sporco e impreciso tipico dei vecchi videogame a 8-bit e dei cabinati arcade. Arcade vuole rappresentare un viaggio in un mondo videoludico ed ogni beat rappresenta un momento preciso della storia prendendo spunto da film cari all’artista come Il Mago di Oz e Jumanji.Girotondo, insieme a Jaidem e Why Roci, apre il cerchio, rappresentando l’entrata nel mondo videoludico.