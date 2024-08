Grazia Di Michele ospite a Punto Radio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Pisa, 6 agosto 2024 – Domani alle 14, in diretta sulle frequenze die online sulla pagina Facebook dell'emittente cascinese, la cantautriceDisaràdel programma "Cartoline digitali" condotto da Luca Doni in collaborazione con Alessandro Galli. La direttrice artistica di Effetto Venezia, la festa d'estate livornese conclusasi domenica scorsa, parlerà di musica a 360 gradi ma anche del successo della kermesse labronica con i suoi palchi disseminati nell'antico quartiere di Livorno valorizzando con concerti e spettacoli di strada i sui canali medicei. Nella sua veste di direttrice artistica,Diha firmato spettacoli di assoluto livello con i concerti di artisti del calibro di Bungaro, Enzo Avitabile, Toquinho e Rossana Casale, solo per citarne alcuni.