Gaetano Costa jr | Su omicidio nonno silenzi imbarazzanti

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 6 agosto 2024) (Adnkronos) – "In un paese normale, in varie occasioni, il processo per l'di miosi sarebbe potuto riaprire, in considerazione di dichiarazioni di vari personaggi, chiacchierati e non, ma dirompenti. Invece, è calato uno sospetto, a mio avviso imbarazzante. Come imbarazzante è, secondo me, tutta la vicenda mio. Perché il problema L'articolojr: “Su” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.