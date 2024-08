Elisoccorso Pegaso bloccato a Figline completate le operazioni di rimozione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024)Valdarno (Firenze), 6 agosto 2024 – E’ stata completata questa mattina la complessa operazione didell’1, rimastoqualche giorno fa anel corso di un intervento. L’elicottero era stato allertato per soccorrere un ferito nell’ambito di un incidente costato la vita a un motociclista. Il mezzo non era però riuscito a ripartire a causa di un problema al rotore.era rimastodavanti al cimitero di Brollo, nel comune die Incisa. Per rimuoverlo è stato necessario smontare alcuni pezzi e tagliare parte della vegetazione: l’elicottero è stato quindi trasportato verso la provinciale e poi caricato su un camion per il trasferimento a Firenze. Qui saranno effettuate le riparazioni necessarie per farlo tornare operativo al più presto.